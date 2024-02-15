Путин подчеркнул готовность России сотрудничать с любым лидером США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым лидером США. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства пояснил, что Москва готова сотрудничать с тем президентом, которого выберут американцы, передает пресс-служба Кремля.

Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ, — сказал он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден имеет невысокие шансы на победу на выборах и второй срок на посту главы государства. Исследования Investor’s Business Daily (IBD) и TIPP Insights показали, что лидер страны потерял поддержку большей части граждан за последние три месяца. А телеканал ABC совместно с аналитическим агентством Ipsos представил данные опроса, согласно которым более 80% респондентов считают, что Байден «очень стар», чтобы занимать должность президента США.

До этого вице-президент США Камала Харрис сообщила, что готова в полной мере исполнять обязанности Байдена, потому что за последние месяцы она уже взялась за большой круг задач. Так, вице-президент участвует как в решении вопросов внутренних проблем, так и внешних. Так, Харрис, по ее словам, играет важную роль в ситуации на Ближнем Востоке.