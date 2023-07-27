Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

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Президент России Владимир Путин подарил лидеру Зимбабве Эммерсону Мнагагве вертолет, сообщило в Twitter министерство информации африканской страны. В ведомстве отметили, что вертолет вскоре будет доставлен в Зимбабве.

Президент Путин подарил президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве, — говорится в сообщении.

Православные христиане из Центрально-Африканской Республики подарили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу его портрет, выполненный из крыльев бабочек. Для создания картины использовались исключительно крылья бабочек, которые живут один день, так что специально их не убивали.

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В феврале президент Белоруссии во время своего визита в Зимбабве подарил лидеру этой страны Эммерсону Мнангагве трактор, а тот ему — чучело льва. Трактор подарен для личного подсобного хозяйства главы африканской державы.