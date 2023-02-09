Путин назвал трагедией взрыв газа в доме Новосибирска

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назвал трагедией взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске и принес соболезнования всем пострадавшим. Он выразил надежду, что региональные власти окажут поддержку всем нуждающимся, и предложил помощь со стороны федерального центра.

У вас, к сожалению огромному, трагедия большая произошла, связанная со взрывом газа. <...> Я и все, кто здесь сегодня собрался, мы выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим, семьям пострадавших. И желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается, получил травмы какие-то, — сказал Путин.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках этого дела были задержаны двое сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис», производивших техническое обслуживание газовых плит во взорвавшемся доме.

По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек. По словам главы МЧС Александра Куренкова, под завалами дома могут по-прежнему находиться люди, однако шансы на их спасение невелики.