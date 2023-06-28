Путин оценил реакцию народа на попытку мятежа 24 июня Путин заявил, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти при попытке мятежа

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке гражданами страны его решений в связи с попыткой мятежа на минувшей неделе. Такое заявление глава государства сделал в ходе поездки в Дагестан, отреагировав на реплику главы республики Сергея Меликова. Слова президента приводит ТАСС.

Меликов заявил, что все население Дагестана поддержало решения Путина, принятые 24 июня текущего года.

Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране, — сказал Путин.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.