Путин: борьба с лесными пожарами в России проходит сложно

Фото: МЧС России

Борьба с лесными пожарами в России проходит сложно, заявил президент страны Владимир Путин во время совещания по вопросу о ликвидации природных пожаров. Глава государства призвал привлекать больше ресурсов для локализации возгораний. Он также отметил, что общая площадь лесных пожаров в 2022 году почти в три раза меньше, чем в прошлом.

Учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы, практически по всему континенту борьба идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов. Не обошло стороной это природное бедствие и нас, — сказал Путин.

Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, лично ознакомиться и доложить о результатах. Отдельно Путин отметил, что особое беспокойство вызывают пожары в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в Рязанской области. Он призвал их ликвидировать как можно быстрее. По словам главы государства, пожары в Рязанской области уже распространились на Окский и Мещерский заповедники.

Также сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами в европейской части России и на Дальнем Востоке.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавит вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Лесные пожары начались в России в середине апреля. Особый противопожарный режим был введен в 14 регионах, в том числе в Омской области. Самая сложная ситуация сложилась в Хакасии. В Красноярском крае за три дня зафиксировали более полусотни очагов возгорания, огонь потушили лишь к июню.

В настоящий момент сложная ситуация наблюдается в Рязанской области, где общая площадь лесных пожаров составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. Крупные пожары также возникли в Ростовской и Владимирской областях.