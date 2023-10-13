Путин объяснил, почему колеблется курс рубля Путин: курс рубля колеблется из-за того, что не возвращается валютная выручка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс российского рубля колеблется из-за того, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита СНГ. По его словам, это не позволяет задействовать денежную массу на внутреннем рынке.

Есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать денежную массу на внутреннем рынке. Эффект от указа о продаже валютной выручки будет, — сказал Путин.

Ранее президент России подписал указ для стабилизации валютного курса в стране. Для отдельных экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки, получаемой ими по внешнеторговым контрактам. В документе определен конкретный перечень экспортеров, состоящий из 43 групп компаний.

Позже в Центробанке заявили, что мера изменит в лучшую сторону ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в понижение краткосрочной волатильности. Введение требования к крупным компаниям-экспортерам даст возможность сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с NEWS.ru отметил, что принятые меры положительно отразятся на курсе российской валюты. По его мнению, в ближайшие недели и месяцы рубль способен укрепиться до 95 рублей за доллар.