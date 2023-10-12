В России предсказали укрепление рубля из-за новых мер по продаже валюты «Альфа-Форекс»: в ближайшие недели доллар может снизиться до 95 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие недели и месяцы рубль способен укрепиться до 95 рублей за доллар, заявил NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, комментируя решение о введении в России обязательной продажи валютной выручки частью экспортеров. По его словам, принятые меры положительно отразятся на курсе российской валюты.

Принятые меры положительно повлияют на ситуацию с курсами валют, и рубль, скорее всего, сможет укрепиться в ближайшие недели и месяцы. В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться до 95 рублей за доллар и до 100 рублей за евро, — заявил Шнейдерман.

Эксперт добавил, что укрепление рубля может повлиять на цены в первую очередь на импортные товары. Однако конкретное воздействие, по его словам, будет зависеть от множества факторов, поэтому необходимо следить за экономической ситуацией, а самое главное — за инфляцией.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже частью экспортеров выручки в иностранной валюте, получаемой по внешнеторговым контрактам. В Центробанке России заявили, что обязательная продажа валютной выручки изменит ситуацию с ликвидностью (наличием долларов, евро и юаней) на рынке в лучшую сторону. Предполагается, что введение требования к крупным компаниям-экспортерам даст возможность сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов. В конечном счете все это приведет к росту отечественной валюты, уверены в ЦБ.

Между тем председатель правления Сбербанка Герман Греф предположил, что введение закона об обязательной продаже валюты вряд ли фундаментально повлияет на ситуацию. Он пояснил, что рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения.