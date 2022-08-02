Путин обсудил с Пашиняном договоренности по Карабаху

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась реализация договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщили в Кремле. Добавляется, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

Накануне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван не исключает достижения мирного соглашения с Баку без окончательного решения статуса Карабаха. Однако, по его словам, об этом пока слишком рано говорить.

16 июля на границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка военизированных подразделений обеих стран. В Баку сообщали, что обстрел инициировали армянские военнослужащие. Ереван же обвинил в начале конфликта азербайджанскую сторону. По данным Минобороны Азербайджана, перестрелка произошла в районе населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района.