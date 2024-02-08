Путин рассказал, что делается для помощи заложникам на Ближнем Востоке Путин обсудил помощь заложникам на Ближнем Востоке с главным раввином РФ Лазаром

Фото: Kremlin.ru/Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил продолжение помощи заложникам на Ближнем Востоке с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. По словам главы государства, определенные результаты данной работы уже имеются, но ее необходимо продолжать.

Определенные результаты [помощи заложникам] уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия. Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали этой работы, — сказал президент.

Путин добавил, что Москва делает все возможное для помощи заложникам. Так, МИД РФ ведет работу «через политическое крыло ХАМАС». При этом глава российского государства подчеркнул, что помощь предоставляется не только россиянам, но и гражданам других стран, оказавшимся в заложниках на Ближнем Востоке.

Ранее израильское руководство отвергло предложение палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников. Сделка предполагала три этапа, на каждом из которых должна была действовать гуманитарная пауза продолжительностью более месяца. При этом представители ХАМАС требовали, чтобы на первом этапе реализации договоренностей Израиль начал вывод войск с территории сектора Газа в обмен на освобождение 40 заложников. Реализация третьего этапа предполагала «завершение конфликта».