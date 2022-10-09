Путин назвал виновных в подрыве Крымского моста Путин обвинил в теракте на Крымском мосту украинские спецслужбы

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — украинские спецслужбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он согласился в этом с руководителем СК и назвал произошедшее терактом, цель которого — разрушить критически важную инфраструктуру России.

Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины, — сказал глава государства.

Бастрыкин добавил, что уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205 УК РФ «Терроризм», о чем, по его словам, свидетельствуют первоначальные данные и опросы свидетелей.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту.