Путин назвал основу суверенитета страны Путин назвал сильное и ответственное гражданское общество основой суверенитета страны

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал сильное, ответственное гражданское общество основой суверенитета страны. В ходе своего выступления на ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени» он заявил о необходимости создавать высокие стандарты социальной поддержки, передает ТАСС.

Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы — это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны, — сказал глава государства.

Ранее Путин подчеркнул, что главным условием достижений и побед России является сплоченность и единство народа. Он добавил, что когда народ страны сплочен, то России нет равных.

В апреле российский лидер назвал Россию страной-цивилизацией. Он указал, что россияне вместе смогут преодолеть любые испытания, будут последовательно идти только вперед. Президент добавил, что в условиях агрессии Запада властям РФ всех уровней надо работать как одна сплоченная, слаженная команда.

До этого президент заявил, что европейцы утратили ген независимости, суверенитета и национального интереса. В пример он привел ФРГ. Путин отметил, что после того как СССР вывел войска из Германии, Москва прекратила фактическую оккупацию страны, чего нельзя сказать о США, продолжающих «оккупировать» ФРГ.