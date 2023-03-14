Путин: европейцы утратили ген независимости и суверенитета

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Президент России Владимир Путин

Граждане европейских стран утратили ген независимости и суверенитета, сказал президент России Владир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину. По его словам, они утратили инстинкт национального интереса в общем и целом.

Дело в том, что вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются, — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что сами европейские политики говорили, что после Второй Мировой войны Германия никогда не была в полном смысле слова суверенным государством. Российский лидер считает, что после того как СССР вывел свои войска из Германии, он прекратил фактическую оккупацию страны, чего нельзя сказать о США, продолжающих «оккупировать» ФРГ

Ранее обозреватель Asia Times Стивен Брайен заявил, что попытка ВСУ при поддержке американцев наступать на Крым обернется катастрофой для Европы. Как подчеркнул публицист, прямое участие ВВС США или НАТО может вылиться в полномасштабную войну России с Североатлантическим альянсом.