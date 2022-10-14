Путин назвал ключевым обустройство логистических трансевразийских коридоров Путин назвал обустройство логистических трансевразийских коридоров ключевым для Евразии

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Заседание Совета глав государств СНГ

Обустройство логистических трансевразийских коридоров «Восток — Запад» и «Север-Юг» является ключевой задачей и представляет интерес для всех евразийских государств, заявил на заседании Совета глав стран-участниц СНГ президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, развитию транспортных коридоров на всем пространстве Евразии будет способствовать проводимая Россией переориентация экспорта и импорта на восток

Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансевразийских логистических коридоров «Восток-Запад», «Север-Юг». Я думаю, что это представляет интерес не только для России, а для всех государств, наших соседей, — сказал Путин.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» является важным направлением для сотрудничества между РФ, Азербайджаном и Ираном. По его словам, российская сторона готова к партнерству в трехстороннем формате, сообщает Sputnik Азербайджан. Новак отметил, что развитие МТК позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из РФ до портов Ирана в Персидском заливе.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность для страны международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад». Он заявил, что оба маршрута повышают геополитическую значимость Баку и помогают становиться «региональным транспортным центром», несмотря на отсутствие прямого выхода к морю.