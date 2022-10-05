Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизации Путин: аспиранты и студенты вечерней формы обучения не подлежат призыву по мобилизации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что отсрочку от мобилизации смогут получить студенты-аспиранты. По его словам, Минобороны не успело внести изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию. В связи с этим глава государства подписал отдельный указ о предоставлении отсрочки аспирантам, кроме того, от призыва в рамках мобилизации будут освобождены учащиеся в вечернее время студенты.

Установить, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения. <...> Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли, — отметил Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.