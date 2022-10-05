Путин назначил глав четырех новых регионов России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов России. Они опубликованы на официальном портале правовой информации и вступают в силу с 5 октября. Врио главы Донецкой Народной Республики стал Денис Пушилин.

Назначить Пушилина Дениса Викторовича временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики, — сказано в указе.

Временно исполняющим обязанности главы Луганской народной республики стал Леонид Пасечник, Запорожскую область возглавил Евгений Балицкий. Временным главой Херсонской области назначен Владимир Сальдо.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.