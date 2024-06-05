Путин напомнил, чья кровь проливалась в Донбассе Путин: пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водица

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Кровь русских людей, проливавшаяся в Донбассе, «не водица», подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, передает пресс-служба Кремля. По его словам, об этих жертвах никто не хотел думать или замечать.

В качестве примера российский лидер привел разговор с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Между ними состоялась беседа о трагедии в Косово. Тогда немецкий политик заявила, что из-за НАТО восемь лет проливалась кровь мирных граждан.

А здесь, когда проливалась кровь русских людей в Донбассе? Это что, не кровь, а водица что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать, — возмутился Путин.