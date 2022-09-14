Путин наградил посмертно послов РФ, погибших при теракте в Кабуле

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил ордена Мужества посмертно двум российским дипломатам, которые погибли 5 сентября во время теракта в столице Афганистана Кабуле. Соответствующий указ главы государства опубликован 14 сентября на портале правовой информации.

За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича, <...> Шаха Михаила, — говорится в документе.

Утром 5 сентября у ворот здания российского посольства прогремел взрыв, причиной которого стала атака террориста-смертника. В результате инцидента погибли несколько человек, 15 получили ранения, включая студентов. Взрывное устройство сдетонировало в момент, когда российский дипломат вышел назвать имена претендентов на получение визы. Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских дипломатов при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович ранее предположил, что организаторов теракта поддерживает Запад, так как ему выгоден срыв переговоров Москвы и Кабула о взаимной торговле и дестабилизация обстановки в Центральной Азии. Собеседник напомнил, что недавно делегация Афганистана приезжала в РФ для обсуждения поставок из РФ продовольствия и топлива.