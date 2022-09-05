СМИ: при теракте в Кабуле могли погибнуть два российских дипломата

Фото: Kabir/XinHua/Global Look Press

Кабул, столица Афганистана

Минимум два российских дипломата могли погибнуть во время теракта в Кабуле, сообщают местные СМИ. По разным данным, от взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. По данным РИА Новости, при взрыве пострадали российский дипломат и россиянин — охранник посольства.

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы, — сказано в сообщении СМИ.

В свою очередь афганский журналист Билал Сарвари сообщил в Twitter, что погибнуть могли «два российских дипломата и много местных жителей», так как в момент взрыва рядом с посольством была длинная очередь. Ссылаясь на данные очевидцев, он уточнил, что власти заблокировали район посольства и никому не разрешают снимать видео. Посольство РФ в Афганистане пока не комментирует взрыв у здания.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва стал самоподрыв террориста-смертника, который был застрелен охранниками талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как передает другое афганское агентство Peshgo News, в результате взрыва погибло более 20 человек.