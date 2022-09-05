МИД России подтвердил гибель двух сотрудников дипмиссии при взрыве в Кабуле

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Кабул, столица Афганистана

МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве возле российского посольства в Кабуле. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщается на сайте министерства. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.

5 сентября в 10:50 по кабульскому времени <...> неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие, — сказано в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, при взрыве погибли минимум 10 человек, еще восемь госпитализированы.

Ранее стало известно, что от взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Как сообщил афганский журналист Билал Сарвари, в момент взрыва рядом с посольством была длинная очередь. Сообщалось, что причиной взрыва стал самоподрыв террориста-смертника, которого застрелили охранники талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).