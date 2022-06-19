Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС

Фото: Григоров Гавриил/Фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту на следующей неделе, об этом говорится в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Отмечается, что российский лидер также проведет заседание президиума Госсовета по жилищно-коммунальному хозяйству и встретится с выпускниками университетов страны.

У президента РФ Владимира Путина на следующей неделе 23–24 июня запланировано участие в саммите БРИКС по телемосту, — сообщает телеканал.

17 июня президент принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В ходе своего выступления Путин назвал новые принципы существования России. Он отметил, что целью экономики страны на годы вперед является ее уверенное развитие.