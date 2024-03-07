Путин иронично объяснил, почему ему не нужна умная колонка Сбера Путин пошутил, что благодаря главе Сбера Грефу ему не нужна умная колонка

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Президент РФ Владимир Путин пошутил, что ему не нужны умные колонки Сбера, потому что руководитель Сбербанка Герман Греф «всегда на связи». А в целом достижениями российских специалистов в этой сфере нужно гордиться, подчеркнул глава государства на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

А зачем мне Сбер, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи? Но если по-серьезному, то мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере, потому что у нас электронное правительство продвинуто может быть гораздо больше, и добились мы гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира и добились мы гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира, — отметил Путин.

При этом он добавил, что пока в этом направлении сделано недостаточно. Развитие искусственного интеллекта создает огромные конкурентные преимущества для любой страны, которая развивает эти технологии, поэтому Россия планирует и дальше работать в этой области, уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта остановить невозможно. Оно неизбежно, но это не значит, что все кончится «концом света» или «эрой машин», которые будут управлять человеком, резюмировал политик, поэтому нет поводов переживать о возможных бедах.

До этого Путин назвал фундаментом жизни и бытия традиционные ценности, поскольку именно они объединяют самых разных людей во всем мире и делают их равными. Президент рассказал, что общался с иностранными студентами, которые учатся в российских вузах: они отличаются внешне, могут иметь другой цвет кожи, однако они такие же люди, как и мы.