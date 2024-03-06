Путин высказался по поводу «конца света» Путин оспорил прогнозы о «конце света» из-за развития технологий

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Развитие искусственного интеллекта остановить невозможно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, оно неизбежно, но это не значит, что все кончится «концом света» или «эрой машин», которые будут управлять человеком.

Применение искусственного интеллекта остановить невозможно, это очевидная вещь. Я не склонен соглашаться с теми, кто здесь видит какой-то конец света, видит, что будет <...> другая эпоха в жизни человечества, эра машин, которые будут управлять человеком, — указал президент.

Ранее Путин назвал фундаментом жизни и бытия традиционные ценности, поскольку именно они объединяют самых разных людей во всем мире и делают их равными. Президент рассказал, что общался с иностранными студентами, которые учатся в российских вузах: они отличаются внешне, могут иметь другой цвет кожи, однако они такие же люди, как и мы.

Также глава государства сообщил, что любая война или боевые действия являются трагедией. Российский лидер отметил большое количество горячих точек во всем мире. Сейчас надо определиться, как следует жить в таких условиях и на что рассчитывать, необходимо стремиться к лучшему будущему, в котором будет меньше конфликтов и больше сотрудничества, констатировал глава государства.