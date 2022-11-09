Путин и Пашинян обсудили предстоящий саммит ОДКБ в Ереване

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили подготовку к саммиту ОДКБ, который состоится 23 ноября в Ереване.

Состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября, — говорится в сообщении.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы главы государств также обсудили вопросы заседания ОДКБ и график своих будущих встреч. В пресс-службе президента Белоруссии добавили, что Лукашенко и Путин затронули тему отношений двух стран с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Заседание ОДКБ состоится в Ереване и будет посвящено оказанию помощи республике. Генсек организации Станислав Зась пояснил, что на предыдущем саммите обсуждались предложения по итогам работы миссии, и на следующем заседании этот разговор будет продолжен.

В конце октября Путин встретился с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи. Цель саммита состояла в том, чтобы приблизить подписание мирного договора между Баку и Ереваном.