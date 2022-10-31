«С нами или нет?» В ОДКБ призвали Пашиняна определиться с позицией Страны — участницы ОДКБ не должны делать ложный выбор между Ереваном и Баку и подогревать конфронтацию в регионе, заявил Александр Лукашенко

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

В Сочи открылся трехсторонний саммит лидеров России, Азербайджана и Армении. Президент РФ Владимир Путин принимает у себя Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в надежде за столом переговоров приблизить подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Накануне же по видеосвязи прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой руководители стран-участниц открыто высказывались по поводу перспектив карабахского урегулирования. Пожалуй, наиболее откровенно в адрес тактики, выбранной властями Армении, высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. По сути, он дал понять, что Пашинян пытается втянуть Организацию Договора о коллективной безопасности в конфликт и поставить соседей по региону перед ложным выбором между Ереваном и Баку. Такой путь в Минске считают тупиковым.

Это не то что с одной стороны — ОДКБ, а с другой стороны — Азербайджан. Это две наши дружественные страны... Более того, мы члены СНГ. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией и с очень близким нам мусульманским государством Азербайджан. Особенно это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и для Российской Федерации, где [проживают] 30 миллионов мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать, — отметил Александр Лукашенко, выступая по видеоконференции.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян

Хотя Азербайджан не входит в ОДКБ (в ней состоят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан), между ними нет и не должно быть никакой конфронтации, подчеркнул Лукашенко.

И потом, ну разве Азербайджан присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным, — что и Армения, и Азербайджан — это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать. Поэтому ставить вопрос, с одной стороны, ОДКБ — «вы с нами или нет?», а с другой стороны — Азербайджан, нельзя. Достигните единого мнения, и я не глядя поддержу это единое мнение, — подчеркнул Лукашенко.

Заявления Никола Пашиняна о том, что членам ОДКБ нужно «определиться со своей позицией» и предложить дорожную карту восстановления территориальной целостности Армении, отличную от имеющихся договоренностей, в Минске считают ультимативными.

Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос: «Дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении». Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо — попросите президента России, и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже, — предупредил белорусский глава.

Напомним, еще в сентябре Ереван обращался за помощью к ООН, ОДКБ и России, заявив о «посягательстве» Азербайджана на армянскую территорию. При этом Пашинян уточнил, что Армения просит ОДКБ задействовать четвертый пункт Договора о коллективной безопасности: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как нападение на все страны организации».

Тем самым Армения потребовала от ОДКБ военного вмешательства в конфликт с Азербайджаном, который страна не может урегулировать в течение многих лет. Отдельно военная помощь была запрошена у России. При этом совсем недавно Ереван отказался участвовать в учениях ОДКБ, которые проводились на территории Казахстана с 26 октября по 8 октября. А в конце октября Пашинян вновь обращался в ОДКБ, требуя дать «политическую оценку» событий на армяно-азербайджанской границе.

О том, что Еревану надо договариваться с Баку, заявил и президент РФ Владимир Путин, в очередной раз напомнив о том, что план мирного урегулирования существует и согласован всеми сторонами — осталось лишь ему следовать.

Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана, — заявил Путин.

Фото: ОДКБ

Только за счет последовательного выполнения этих договоренностей по делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокированию транспортных коммуникаций, решению гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации, уверены в Москве.

Хотел отметить, это всем понятно, для всех очевидно — и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же как и Россия, все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку. И не учитывать это просто невозможно. Мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению, — заключил глава РФ.

Совсем недавно Владимир Путин высказывался по теме мирного договора между Арменией и Азербайджаном на заседании форума «Валдай». Российский лидер подчеркнул, что «договор нужен», но Армения «пошла своим путем», хотя возможности урегулирования были предложены ей ранее, еще задолго до войны 2020 года. Но, как отмечает множество экспертов, интересы Еревана и Москвы расходятся. Отсюда и затягивание выполнения самых «неудобных» для Армении пунктов Трехстороннего заявления.

Пока перспективы заключения мирного договора до конца года вполне реальны. С другой стороны, Ереван пока не готов пойти на открытие Зангезурского коридора из Азербайджана в эксклав Нахичевань через армянский регион Сюник. При этом Никол Пашинян уже активно ищет сторонников на Западе, привлекая на Южный Кавказ третьи силы в лице миссии ЕС — ее продвигает в первую очередь Франция, которая стремится перетянуть переговорный процесс в сторону Брюсселя.

Фото: Премьер-министр Республики Армения Эммануэль Макрон и Никол Пашинян

Солидарность со стороны Эммануэля Макрона уже привела к тому, что армянские власти, которые раньше рассчитывали на помощь России, в последние несколько месяцев делают большие ставки на сотрудничество с Западом. Ереван полагает, что бывшие сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице Франции и США смогут вернуть в повестку принципиальный для армян вопрос о статусе Карабаха и, видимо, даже переиграть результаты второй войны в Карабахе в их пользу. Впрочем, предложения партнеров с Запада никогда сильно не расходились с теми, что предлагала Россия, и содержали как признание территориальной целостности, так и открытие коммуникаций.

Приблизившись к подписанию мирного договора с Азербайджаном и пользуясь поддержкой со стороны России, Ереван тем не менее рискует потерять шанс выйти из многолетнего противостояния. Для России это обернется обострением конфликта между союзниками и потерей влияния в Закавказье. Чтобы в очередной раз попытаться преодолеть разногласия, в Москву и были снова приглашены лидеры Азербайджана и Армении.