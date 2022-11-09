Лукашенко обсудил с Путиным предстоящее заседание ОДКБ и график встреч

Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи

Президент Белоруссии Александром Лукашенко провел вечером 8 ноября телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы заседания ОДКБ, намеченного на 23 ноября, и график своих будущих встреч, сообщается на сайте белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы предстоящего заседания ОДКБ. <...> Обсудили главы государств и график встреч до конца этого года, — говорится в тексте.

В пресс-службе президента Белоруссии добавили, что Лукашенко и путин затронули также тему отношений двух стран с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее сообщалось, что заседание ОДКБ состоится в Армении и будет посвящено оказанию помощи республике. Генсек организации Станислав Зась пояснил, что на предыдущем саммите обсуждались предложения по итогам работы миссии и на следующем заседании этот разговор будет продолжен.

В конце октября Путин встретился в Сочи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Цель саммита состояла в том, чтобы приблизить подписание мирного договора между Баку и Ереваном.