ОДКБ анонсировала заседание в Армении

Фото: Пресс-служба ОДКБ

Совет коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры стран обсудят помощь Армении, намечен на 23 ноября. Заседание состоится на территории Еревана, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Предыдущий саммит, напомнил он, состоялся на прошлой неделе в онлайн-формате. Однако Зась подчеркнул, что разговор еще не окончен, передает ТАСС.

На прошлом саммите глав государств ОДКБ, который прошел на прошлой неделе в онлайн режиме, обсуждались предложения по итогам работы миссии. Разговор не закончен. Сейчас идет доработка этих предложений. Эта тема будет обсуждаться в том числе на предстоящем Совете коллективной безопасности, — сказал генеральный секретарь организации.

Днем ранее в Сочи президент РФ принял у себя коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как писал NEWS.ru, целью было приблизить подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Накануне же по видеосвязи прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой руководители стран-участниц открыто высказывались по поводу перспектив карабахского урегулирования.

Пожалуй, наиболее откровенно в адрес тактики, выбранной властями Армении, высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. По сути, он дал понять, что Пашинян пытается втянуть Организацию Договора о коллективной безопасности в конфликт и поставить соседей по региону перед ложным выбором между Ереваном и Баку. Такой путь в Минске считают тупиковым.