Путин: ДМЗ на Украине должна быть на безопасном удалении от мирных городов

Фото: U.S. Air Force/Maj. Jason Welch

HIMARS

Демилитаризованная зона на Украине должна быть на безопасном удалении от мирных городов, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, нужно защитить гражданское население от обстрелов.

Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов, — приводит агентство слова Путина.

По словам Путина, никто не забудет преступлений украинской власти, совершенных против российских граждан.

Глава государства также сообщил, что украинская сторона все время дает сигналы о готовности к обмену пленными. По словам президента, на Украине сами должны решать, как поступать со своими гражданами. Он заверил, что Москва не будет останавливать обмен пленными.

Кроме того, Путин обвинил Запад в попытках замять историю с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области, в результате которого погибли 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Российский лидер заявил, что транспортник был сбит из зенитного ракетного комплекса Patriot. Президент РФ признался, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили самолет со своими пленными.