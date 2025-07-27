«Пусть дерутся»: Милонов предложил ввести жесткие квоты на алкомаркеты

В России необходимо вернуть систему фиксированного числа магазинов с алкоголем, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий считает, что право на продажу спиртного должно распределяться через жесткие квоты и аукционы.

Я считаю, что мы должны вводить квоты на алкогольные магазины, и пусть они дерутся, рвут друг друга зубами за право продавать спиртные напитки, платят большие взносы. Можно даже разыгрывать право продавать алкоголь через аукционы и рассчитывать, к примеру, один магазин на условные 10 тысяч населения, — заявил депутат.

Милонов обратил внимание, что в новых жилых комплексах открывается слишком много алкомаркетов, в то время как спортивных площадок и секций не хватает. Он уверен, что это ведет к алкоголизации населения, в связи с чем необходимо ужесточить контроль за алкомаркетами.

Ранее Милонов предложил запретить стринги в бассейнах и на пляжах, настаивая на введении дресс-кода для женщин. Он отметил, что слишком откровенные купальники уместны «только на интимных съемках», а не в общественных местах. Кроме того, депутат заявил о риске инфекций и призвал держаться подальше от тех, кто пренебрегает приличиями.