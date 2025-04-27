Пушков высказался о надеждах «партии войны» на присоединение к ней Трампа Пушков усомнился в смене позиции Трампа после его встречи с Зеленским в Ватикане

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Дональд Трамп

«Партия войны» в лице европейских союзников Киева давно надеется, что президент США Дональд Трамп примкнет к их лагерю, но оснований считать, что он изменил свою точку зрения, нет, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. Так он прокомментировал встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Западные СМИ бурно отреагировали на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане. Партия войны в Европе давно мечтает, чтобы Трамп примкнул к ее стану. Однако до сих пор Трамп упорно держался своей линии, — написал сенатор.

Как отметил Пушков, сам факт переговоров с Зеленским не свидетельствует о том, что Трамп готов поддержать линию президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Сенатор обратил внимание, что прежде им не удавалось заставить американского лидера отступить от своей позиции.

Пушков предположил, что истинные намерения президента США прояснятся в ближайшие дни. Пока же, по его мнению, нет признаков того, что Трамп отказался от собственного подхода к урегулированию конфликта.

Ранее Пушков заявил, что решение Германии запретить использование флагов СССР и России 8 и 9 мая свидетельствует о ее стремлении к идеологическому реваншу. По его словам, за этим могут последовать попытки реванша политического и даже военного толка.