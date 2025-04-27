«Идеологический реванш»: Пушков о запрете символики России и СССР в ФРГ Пушков: ФРГ запретом флагов России и СССР пытается взять идеологический реванш

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Пушков

Решение Германии запретить использование флагов СССР и России 8 и 9 мая свидетельствует о ее стремлении к идеологическому реваншу, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, за этим могут последовать попытки реванша политического и даже военного толка.

В Германии 8 и 9 мая будет запрещена демонстрация флагов СССР и России. Флаги стран — союзниц Гитлера, естественно, разрешены — тут никаких проблем. Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного, — написал он.

Пушков обратил внимание на слова вероятного будущего немецкого канцлера Фридриха Мерца, заявившего, что «Германия возвращается». Сенатор подчеркнул, что запрет символики государства, разгромившего нацизм, свидетельствует о движении ФРГ в сторону милитаризма и антироссийской политики.

Ранее стало известно, что в Берлине полиция намерена вновь ввести запрет на демонстрацию флагов России и СССР во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, посвященных годовщине победы во Второй мировой войне. Отмечалось, что соответствующее распоряжение сейчас находится в стадии подготовки.