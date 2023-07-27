Пушков: США признались в безуспешности антироссийских санкций

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Алексей Пушков

Вашингтон фактически признался в безуспешности политики санкций в отношении России, написал у себя в Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков. Таким образом сенатор отреагировал на слова координатора Госдепа Джеймса О’Брайена, заявившего, что США не видят предпосылок для коллапса экономики России на фоне проведения спецоперации.

Это фактически признание со стороны Вашингтона безуспешности политики санкций. Какой коллапс при 1,5-процентном росте российской экономики?! Осталось признать, что США не видят предпосылок для «стратегического поражения» России, — считает политик.

Пушков добавил, что «одно тесно связано с другим», и поскольку в США произнесли «а», им следует сказать и «б».

Джеймс О’Брайен также указал на то, что к моменту начала спецоперации Россия входила в десятку крупнейших экономик мира.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора. По ее словам, низкие темпы восстановления нефтегазовой промышленности связаны с жесткими санкциями, введенными против России странами Запада. Глава Центробанка также отметила, что внешние факторы повлияли на темпы восстановления отраслей, ориентированных на экспорт.