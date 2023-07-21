Экономика России достигла докризисного уровня

Экономика России в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит ТАСС, низкие темпы восстановления нефтегазовой промышленности связаны с санкциями, введенными против России странами Запада.

В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции, — рассказала она в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров Центробанка.

Вместе с тем Набиуллина отметила, что в отдельных отраслях и регионах зафиксирована существенная неоднородность. Это связано со структурными изменениями экономики. Внешние факторы также повлияли на темпы восстановления отраслей, ориентированных на экспорт. По словам главы Центробанка, их возможности для восстановления ограничены.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что в скором времени рубль укрепится. Это связано с повышением ключевой ставки на один процентный пункт. Кроме того, такие меры, принятые ЦБ, приведут к подорожанию всех видов кредитов, за исключением ипотеки. Не исключается, что в дальнейшем Центробанк РФ вновь поднимет ключевую ставку.