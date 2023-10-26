Пушков призвал запретить треш-стримы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стримы в интернете, демонстрирующие насилие и неподобающее поведение, должны быть запрещены, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в ходе заседания комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. По его словам, такие меры необходимо принимать по отношению к любому контенту, пропагандирующему насилие и унижающему человеческое достоинство. Трансляция заседания проводилась на официальном канале Совфеда на платформе Rutube.

Треш-стримы нужно запретить как явление. Здесь речь не об ограничениях идет, а просто любые действия, унижающие человеческое достоинство, распространяющие насилие через интернет [необходимо запретить], — заявил он.

Некоторые эксперты выразили сомнение в том, что с треш-стримингом можно бороться, отмечает Пушков. Это связано с тем, что предмет нарушения трудно определить. Однако сенатор уверен, что в действительности стриминг поддается регулированию.

Помимо Пушкова, бороться с треш-стримерами также призывает и глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее он заявил, что осенью Госдума планирует рассмотреть закон об ужесточении наказания для блогеров, публикующих опасный, шокирующий или противоправный контент. Одной из мер наказания таких правонарушителей может стать закрытие доступа к интернету.