Треш-стримерам предложили закрывать доступ в интернет Депутат ГД Метелев предложил закрывать треш-стримерам доступ в интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В осеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть закон об ужесточении наказания для блогеров, которые публикуют опасный, шокирующий или противоправный контент, рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Депутат в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что будет предложено закрывать треш-стримерам доступ в интернет. По его словам, всего было подготовлено четыре законопроекта.

Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже. Второе — лишение нарушителей доступа к интернету по решению суда, что позволит лишить треш-стримеров самого ценного для них ресурса — аудитории, — пояснил депутат.

Метелев считает, что также необходимо штрафовать треш-стримеров за распространение контента и ввести блокировку фотографий и видео с неподобающим содержанием. Последнее должно находиться под контролем социальных сетей, уверен парламентарий. Самое пристальное внимание следует уделить тем блогерам, которые распространяют не просто шокирующий контент, а призывают к осуществлению террористической деятельности, подчеркнул Метелев.

Парламентарий отметил, что сейчас комитет занимается доработкой формулировок законопроектов. Это необходимо, чтобы под действие закона не попали документальные фильмы, в которых есть жестокие сцены.

Метелев ранее рассказал, что штрафы за демонстрацию противоправных действий в Сети могут быть увеличены до 600 тысяч рублей. Инициатива направлена на так называемых треш-стримеров, которые набирают просмотры за счет опасного, унизительного и шокирующего контента.