«Противно слушать»: Джабаров обвинил фон дер Ляйен в лицемерии Сенатор Джабаров обвинил фон дер Ляйен в лицемерии после заявления о зерновой сделке

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «циничном» решении России по выходу из зерновой сделки являются абсолютно лицемерными, отметил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, подобные заявления «противно слушать». Сенатор напомнил, что в рамках зерновой сделки не были выполнены условия РФ.

Фон дер Ляйен — абсолютно лицемерная дама. Пока Россия слепо выполняла все требования, касающиеся Украины, Турции, Европы, всем все нравилось, но ни одно требование России реализовано не было. Это лицемерное заявление. Противно слушать. Это говорит о том, что правильно вышли. Нас хотели фактически использовать, — полагает Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что в отличие от России для Запада цели зерновой сделки были достигнуты, потому что 38% зерна пошло в развитые европейские государства, а бедным странам досталось всего 2–3%.

Поводом для заявления стали слова фон дер Ляйен, которая назвала циничным решение России по прекращению черноморской зерновой инициативы. Она осудила действия Москвы и заявила, что Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимого населения в мире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, Москва уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. РФ также отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной части акватории Черного моря, сворачивает морской гуманитарный коридор и расформировывает совместный координационный центр в Стамбуле.