«Прости Господи»: Путин призвал не доверять гендерно нейтральному богу Путин высмеял повестку Запада с гендерно нейтральным богом

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Президент РФ Владимир Путин во

Страны Запада не ведают, что творят, когда предлагают идею гендерно нейтрального бога, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он предложил обратиться к священным писаниям всех религий мира с целью убедиться в том, что семья — это союз мужчины и женщины.

Ну вот как стало известно, англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости Господи... Не ведают, что творят. <...> Хочется сказать — посмотрите Священное писание. Там все сказано. То, что семья — союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты под сомнением, — сказал Путин.

По словам Путина, западное общество стало поощрять педофилию, а священники — одобрять однополые браки. При этом Путин подчеркнул, что взрослые люди должны делать то, что считают нужным.