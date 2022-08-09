Кремль пригрозил демилитаризовать производство Bayraktar на Украине Песков заявил, что завод по производству беспилотников Bayraktar на Украине попадет под демилитаризацию

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создание завода по производству беспилотников Bayraktar на Украине не поможет избежать демилитаризации страны и продлит страдания украинцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что предприятие в этом случае попадет под одну из основных целей спецоперации РФ.

Факт создания такого объекта, который сразу же попадёт под тему демилитаризации, конечно, это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО, — сказал Песков.

Представитель Кремля ранее отмечал, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar в ходе встречи в Сочи.

Накануне Турция и Украина заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar. Посол Киева в Анкаре Василий Боднар сообщил, что наличие предприятия на территории страны позволит в том числе ставить на турецкие летательные аппараты украинские комплектующие, включая двигатели.

Ранее стало известно, что на Украине начнут продавать вышиванки с изображением турецких БПЛА Bayraktar. В Верховной раде уточнили, что 15% прибыли от продаж поступит на нужды украинских военных. Первыми обладателями одежды стали создатели беспилотников Халук и Сельджук Байрактары.