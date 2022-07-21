На Украине начнут продавать вышиванки с изображением БПЛА Bayraktar

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

БПЛА Bayraktar

На Украине начнут продавать вышиванки с изображением турецких БПЛА Bayraktar. В Telegram-канале Верховной рады уточнили, что 15% прибыли от продаж поступит на нужды украинских военных. Первыми обладателями традиционной украинской национальной одежды стали братья — создатели беспилотников Халук и Сельджук Байрактары.

Теперь Bayraktar есть на украинской вышиванке! Украинская вышиванка — это наш оберег. <...> Такие вышиванки скоро поступят в свободную продажу, 15% от (продаж. — NEWS.ru) будут перечислять ВСУ, — сказано в сообщении.

ВСУ начали закупать турецкие беспилотники в начале 2019 года. БПЛА используются как днем, так и ночью. Аппараты оснащены системами лазерного наведения. Боевая нагрузка Bayraktar состоит из четырех ракет, которые могут стрелять на расстояние от 8 до 16 километров.

Ранее генеральный директор авиастроительной компании Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что фирма никогда не поставляла боевые беспилотники России и не будет этого делать в будущем. По его словам, отношения Анкары и Киева взаимовыгодны для обеих стран, так как в обмен на беспилотники Турция закупает в стране двигатели для своих аппаратов.