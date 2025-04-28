«Проблема острая»: Вассерман о сравнении зарплат учителей и курьеров Вассерман назвал острой проблемой разницу зарплат учителей и курьеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Значительный разрыв в доходах педагогов и работников доставки — это серьезная проблема, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, ситуация требует долгосрочного решения, так как перекосы на рынке труда только усиливаются. Он подчеркнул, что проблема касается не только учителей, но и многих других профессий.

Сейчас доходы курьеров существенно превосходят львиную долю зарплат в других профессиях. Это касается не только учителей, но и очень многих. Вряд ли возможно быстрое решение проблемы. Придется еще долго разбираться, что вообще творится на нашем рынке труда. Я не думаю, что тут возможно со всеми перекосами справиться в одночасье. Скорее всего, картина будет сложная и меняться она будет долго. Пока я не вижу возможности простого и быстрого решения, — высказался Вассерман.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минпросвещения и Минтруду необходимо решить проблему с оплатой труда молодых учителей. По ее словам, этого заработка не хватает, чтобы прокормить семью. В качестве примера она привела тот факт, что в Москве и других регионах курьеры получают 130 тысяч рублей.

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов ранее заявил, что зарплаты линейного персонала в производственной и строительной сферах могут вырасти минимум на 10% к концу 2025 года из-за нарастающего кадрового голода. Он добавил, что аналогичный рост заработной платы может затронуть и другие сектора. По его словам, средняя зарплата курьеров может вырасти до 137 тысяч рублей.