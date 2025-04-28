Матвиенко раскритиковала низкие зарплаты молодых учителей Матвиенко призвала правительство решить проблему низких зарплат учителей

Фото: council.gov.ru

Валентина Матвиенко

Минпросвещения и Минтруду необходимо решить проблему с оплатой труда молодых учителей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании, трансляция велась на сайте верхней палаты парламента. По ее словам, этого заработка не хватает, чтобы прокормить семью.

В качестве примера она подчеркнула, что в Москве и других регионах курьеры получают 130 тысяч рублей. При этом у молодого учителя зарплата, как правило, «плюс-минус» 25 тысяч рублей.

Зарплаты очень низкие у молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается, — считает Матвиенко.

Ранее стало известно, что зарплаты линейного персонала в производственной и строительной сферах могут вырасти минимум на 10% к концу 2025 года из-за нарастающего кадрового голода. Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов объяснил, что в первую очередь это коснется строительства, где нехватка персонала может вырасти до 17%.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что работодателям могут дать возможность проверять опыт, стаж и образование кандидата на вакансию. Министр отметил, что это позволит сделать рынок более открытым и цивилизованным.