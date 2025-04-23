Части россиян пообещали рост зарплат к концу 2025 года Кадровик Кладов: к концу 2025 года ожидается рост зарплат в строительстве

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Зарплаты линейного персонала в производственной и строительной сферах могут вырасти минимум на 10% к концу 2025 года из-за нарастающего кадрового голода, заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, в первую очередь это коснется строительства, где нехватка персонала может вырасти до 17%.

Наиболее уязвимыми к кадровому голоду в 2025 году может стать строительство. Дефицит может достичь 16–17%, хватать не будет практически всех рабочих рук строительной отрасли. <...> Ранее эксперты сообщали, что за 2024 год зарплаты строителей выросли в 1,5 раза. Рост зарплат продолжится в 2025 году, так как кадров по-прежнему не хватает, и важно предлагать лучшие условия для привлечения на стройки, — сказал Кладов.

В случае сохранения темпа зарплатной гонки к указанному сроку строители ежемесячно смогут зарабатывать в среднем 154 тысячи рублей (+10% роста), отметил эксперт. Аналогичный рост заработной платы может затронуть и другие сектора, добавил он. В частности, средняя зарплата может вырасти до 150 тысяч рублей у складских рабочих, до 132 тысяч — у водителей и до 137 тысяч — у курьеров, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что компании Тюменской области в апреле 2025 года открыли 3,5 тысячи вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей. Аналитики посчитали, что за год количество таких предложений выросло на 63%. При этом 49% подобных вакансий предполагают вахтовый метод работы.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что работодателям могут дать возможность проверять опыт, стаж и образование кандидата на вакансию. Министр отметил, что это позволит сделать рынок более открытым и цивилизованным.