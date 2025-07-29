«Приняли к сведению»: Песков о словах Трампа про сроки ультиматума для РФ

«Приняли к сведению»: Песков о словах Трампа про сроки ультиматума для РФ Песков: Кремль принял к сведению слова Трампа о сроках ультиматума по Украине

Российские власти ознакомились с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он добавил, что хотел бы избежать каких-либо оценок слов американского лидера.

Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава крымского госсовета Владимир Константинов выразил мнение, что Трампу необходимо преподать исторический урок и напомнить о бесполезности нападок на Россию. Он пояснил, что подобные попытки уже предпринимала Европа, однако лишь «сломала зубы».

До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что сроки завершения переговорного процесса по Украине будут определяться исключительно достижением целей СВО. Политик уверен, что ни Трампу и не американскому сенатору Линдси Грэму диктовать, когда Москве садиться за стол переговоров.

Хозяин Белого дома заявил, что новый ультиматум для России по заключению мира с Украиной составит от 10 до 12 дней. По его словам, «нет никаких причин ждать 50 дней». Трамп признался, что «хотел быть щедрым», но не увидел никаких изменений в поведении Москвы и Киева.