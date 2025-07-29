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29 июля 2025 в 11:56

«Сломали зубы об Россию»: в Крыму дали отпор Трампу после ультиматума

Глава госсовета Крыма напомнил Трампу о неудачных нападках Европы на Россию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу необходимо преподать исторический урок и напомнить о бесполезности нападок на Россию, заявил глава крымского госсовета Владимир Константинов в Telegram-канале. Он пояснил, что подобные попытки уже предпринимала Европа, однако они оказались неэффективными.

[Если бы американцы знали историю], нашелся бы кто-то, кто предостерег раззадорившегося американского президента, напомнив, сколько всякого рода претендентов в политические гении сломало зубы об Россию, — заявил Константинов.

Глава госсовета также раскритиковал Трампа за ультиматум Москве в вопросе урегулирования на Украине. Константинов уверен: лесть европейских политиков вскружила голову президенту США и теперь он выдвигает нереалистичные требования.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский подчеркнул, что Трамп уменьшил срок достижения перемирия между Россией и Украиной, чтобы быстрее отказаться от помощи Киеву. По его словам, президент США хочет как можно скорее выйти из переговоров, чтобы не предпринимать никаких конкретных шагов.

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