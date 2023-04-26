Посольство РФ отреагировало на сообщения о захвате биолаборатории в Судане Посольство РФ заявило, что не обладает данными о захвате биолаборатории в Судане

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Посольство России в Хартуме не обладает информацией о захвате биолаборатории в Судане, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в республике Андрея Черновола. При этом на данный момент прорабатывается возможность эвакуации граждан России из Судана.

Пока никакая информация на эту тему здесь не распространяется, кроме этого заявления, — сказал Черновол.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения сообщил, что вооруженные силы одной из сторон конфликта в Судане взяли под свой контроль центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний, включая полиомиелит и корь. По его словам, в результате действий вооруженных формирований возник риск «чрезвычайной биологической опасности».

С середины апреля в Судане идут боестолкновения между Силами быстрого реагирования генерала Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным суданского Минздрава, число погибших в стране в результате боев достигло 600 человек.

23 апреля посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что желание эвакуироваться из страны подтвердили порядка 140 человек. По словам дипломата, среди желающих уехать не только россияне, но и граждане СНГ и других стран. При этом список соотечественников, включая как простых граждан, так и дипломатов и других сотрудников в Судане, составил порядка 300 человек.