В Судане захвачена лаборатория с образцами опасных заболеваний ВОЗ: в Судане одна из воюющих сторон захватила центральную лабораторию с образцами заболеваний

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженные силы одной из сторон конфликта в Судане взяли под свой контроль центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний, включая полиомиелит и корь, заявил каналу Al Arabiya представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саид Абид. По его словам, в результате действий вооруженных формирований возник риск «чрезвычайной биологической опасности».

Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения <...> одной из воюющих сторон, — сказал представитель ВОЗ.

С середины апреля в Судане идут боестолкновения между Силами быстрого реагирования генерала Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным суданского Минздрава, число погибших в стране в результате боев достигло 600 человек.

23 апреля посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что желание эвакуироваться из страны подтвердили порядка 140 человек. По словам дипломата, среди желающих уехать не только россияне, но и граждане СНГ и других стран. При этом список соотечественников, включая как простых граждан, так и дипломатов и других сотрудников в Судане, составил порядка 300 человек.