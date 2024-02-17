Посол РФ ответил на попытку Лондона обвинить Москву в смерти Навального Посол России заявил МИД Британии о неприемлемости вмешательства в дела РФ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Навальный

Дипломатический представитель России в Лондоне, которого вызвали в МИД Британии в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального, заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ, передает ТАСС. Российское диппредставительство утверждает, что британская сторона попыталась безосновательно возложить ответственность за кончину Навального на Москву.

В этой связи с российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны, — говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили об имеющихся у РФ вопросах к Великобритании. Один из таких — «мнимое отравление» Алексея Навального в 2020 году, отметила российская сторона.

О смерти осужденного оппозиционера сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу в пятницу, 16 февраля. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя нехорошо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что моментальная реакция руководителей стран Североатлантического альянса на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. По ее словам, Запад уже успел сделать выводы, несмотря на то, что результатов судебной медицинской экспертизы еще не было.