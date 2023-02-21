Посла Бангладеш вызвали в МИД России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД России

Посол Бангладеш Камрул Ахсан был вызван в МИД РФ, сообщается на сайте ведомства. Причиной вызова стало решение азиатской республики запретить заход в порты судам из России.

Привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш. Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях, — указано в сообщении.

15 февраля посольство России в Бангладеш подтвердило информацию о запрете захода 69 судов из РФ в порты страны. Ограничения введены из-за односторонних санкций со стороны США. При этом в посольстве подчеркнули, что речь идет не о прекращении торговли между странами, а лишь о запрете захода конкретных судов.

Также в диппредставительстве заверили, что запрет не влияет на поставки российской пшеницы: с июля 2022 года по январь 2023-го было отгружено 920 тысяч тонн зерна.