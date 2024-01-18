Посла Франции вызвали в МИД после удара ВС России по наемникам в Харькове Захарова: посла Франции вызвали в МИД после удара ВС РФ по наемникам в Харькове

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пьер Леви

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в МИД РФ после российского удара по иностранным наемникам в Харькове, сообщила РИА Новости представитель дипведомства Мария Захарова. По ее словам, среди комбатантов были десятки французских граждан.

В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции, — заявила представитель МИД РФ.

17 января Минобороны РФ сообщило, что в результате удара высокоточным оружием в Харькове был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По информации ведомства, было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что среди ликвидированных при ударе ВС РФ наемников в Харькове были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он отметил, что это были иностранцы, а также указал, что на улице, где находилось пораженное здание, расположен и военкомат.

СК России ранее предъявил новые заочные обвинения 68 иностранцам, принимающим участие в боях на стороне ВСУ. По данным следствия, большинство из них приехали из США, Грузии, Израиля, Великобритании, Канады, Германии, Латвии и Литвы.