«Покинуть страну — не преступление»: Клишас о конфискации жилья эмигрантов Клишас: отъезд из страны не является основанием для конфискации жилья и имущества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея использовать имущество покинувших страну россиян для обеспечения жильем детей-сирот, предложенная вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, потребует законодательного оформления, включая введение существенных поправок в Уголовный кодекс, указал в Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. При этом он напомнил, что отъезд из страны не может считаться преступлением.

Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс — никак. Покинуть страну — не преступление, — подчеркнул сенатор.

Ранее Кузнецова заявила, что при поиске средств на обеспечение сирот жильем следует обратить внимание на имущество тех, кто «предал свою страну» и уехал из нее, а также на имущество организаций, собственниками которых являются представители недружественных стран. Она подчеркнула, что власти не отступят от решения задачи по предоставлению сиротам жилья «до первых серьезных шагов и зримого прогресса в достижении цели».

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.