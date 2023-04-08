«Показушное мероприятие»: посол России оценил визит Зеленского в Польшу Посол РФ в Варшаве Андреев: визит Зеленского в Польшу был «показушным мероприятием»

Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

«Показушным мероприятием» назвал официальный визит президента Украины в Польшу посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. По мнению дипломата, поездка украинского лидера является попыткой воздать должное Польше за оказание военной помощи Киеву. Андрееd напомнил, что ранее Зеленский ездил в США, Францию, Великобританию и ряд других стран, однако все это были исключительно рабочие поездки. Слова дипломата приводят «Известия».

Что касается визита Зеленского в Польшу, то я считаю, что по большей части это было показушное мероприятие. Зеленский ездил раньше в Соединенные Штаты, в Великобританию, во Францию, Брюссель посетил, но это были рабочие визиты, а вот первый официальный визит президент Украины нанес в Польшу, чтобы тем самым воздать должное Польше в оказании западной военной и иной помощи киевскому режиму, — сказал Андреев.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Польше 5 апреля. В ходе визита он встретился с главой государства Анджем Дудой. премьер-министром Матеушем Моравецким и другими официальными лицами.

В ходе общения Зеленский, в частности, заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ. По словам политика, речь идет об экономических, политических и исторических границах. Он добавил, что для достижения этой цели Украине и Польше нужно еще победить и немного «пройти бок о бок».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, поскольку она является страной-лидером в русофобии, а также основной страной, через которую на Украину отправляют западное оружие. По его мнению, своей «большой речью» Зеленский вновь намерен «сотрясать информационное пространство» обвинениями в адрес России.